Tsa incontra i giovani velisti: "Sempre positivi i momenti di incontro per promuovere una coscienza sostenibile"

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Tsa Trasimeno servizi ambientali alla prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2024 che si è svolto questo fine settimana, a Passignano sul Trasimeno. All’evento dedicato alla vela hanno preso parte oltre quattrocento giovani velisti, tra gli 8 e i 15 anni, impegnati nella Classe Optimist.

Tsa, oltre che come gestore operativo per la raccolta dei rifiuti, è stato partner scientifico di un evento divulgativo che ha visto coinvolti numerosi giovanissimi.

Il consigliere delegato Alessio Lutazi ha raccontato l’azienda e i suoi percorsi a favore della corretta raccolta dei rifiuti e il loro riciclo. L’evento è stato l’occasione per far conoscere, ai cittadini del presente e del futuro, buone pratiche per la cura dell’ambiente e del territorio messe in campo nei comuni serviti da Tsa, comprese Isola Maggiore e Polvese.

“È stato un piacevole momento di confronto con i ragazzi, un’opportunità per ricordare buone pratiche di raccolta e differenziazione dei rifiuti, pratiche che fanno ormai parte del quotidiano e che si rivelano cruciali per la crescita di una coscienza consapevole. La sostenibilità è una pratica che va coltivata ogni giorno, anche con i piccoli gesti che meritano sempre di essere valorizzati, anche con iniziative di questo genere”. È il commento del consigliere delegato Lutazi.