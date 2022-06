Passignano, crossisti indisciplinati lungo i sentieri pedonali di un bosco: multe per oltre 2mila euro

Undici motocilisti sono stati multati dai Carabinieri Forestale di Passignano sul Trasimeno per aver percorso dei sentieri pedonali in un bosco e per aver circolato in violazione del codice della strada con mezzi senza targa.

I Carabinieri erno impegnati in un controllo a seguito dell’incendio avvenuto nella discarica di Borgogiglione, quando hanno sentito il rumore di moto all’interno di un bosco in località Letto di San Francesco nel comune di Magione.

I militari hanno intercettato i motociclisti sulla strada forestale. In totale si trattava di 11 motociclisti ai quali è stata elevata una sanzione amministrativa di 104 euro per aver violato la Legge Regionale 28/01 in quanto, detti sentieri, possono essere percorsi solamente a piedi e non con mezzi a motore.

Dal controllo dei mezzi e dei documenti, otto motociclisti sono stati trovati senza targa esposta, contravvenendo alle norme del codice della strada e 1 motociclista circolava in assenza di revisione.

Per le violazioni al codice della strada sono state elevate ulteriori sanzioni per un totale di oltre 1.000 euro ed è scattato il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.