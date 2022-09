Passignano, a caccia di cinghiali con il visore notturno: denunciata una guardia venatoria e un amico cacciatore

I Carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno hanno sopreso due cacciatori che grazie ad un visore termico si apprestavano a sparare ad un gruppo di cinghiali.

L'episodio è avvenuto verso le ore 22.30 del 1 settembre in località Sanguineto, dove si trovavano i due 60enni, a bordo di un fuoristrada.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata una carabina cal. 308 carica e dotata di visore infrarossi, cartucce dello stesso calibro, corde e coltelli.

I bracconieri, sono stati fermati ad alcune decine di metri da un’abitazione i cui proprietari erano del tutto ignari di quanto stava per accadere ed il pronto intervento dei militari ha evitato il possibile insorgere di una situazione di pericolo.

I due sono stati denunciati per caccia in periodo di divieto generale, con mezzi non consentiti e trasporto di arma carica ed è stato eseguito il sequestro di tutte le armi e la sospensione delle relative licenze di caccia.

Uno dei due fermati riveste la qualifica di guardia giurata venatoria volontaria.