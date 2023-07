"Papà sta picchiando mamma", figlia chiama i Carabinieri e fa arrestare il padre violento

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia a seguito della telefonata fatta dalla figlia minore che, in lacrime, ha raccontato al telefono ai militari che il padre stava picchiando la madre e che aveva paura per il fratellino più piccolo.

Sul posto i Carabinieri hanno fermato l'uomo, un ucraino 39enne, e messo al sicuro la donna e i due figli minorenni, facendoli trasportare al Pronto soccorso di Spoleto. La donna, nonostante abbia subito in passato episodi similari, non aveva mai trovato la forza di denunciare, ma questa volta ha raccontato tutto ai militari: i soprusi e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche ad opera dal proprio marito.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Spoleto.