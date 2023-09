Panta Rei, la storia riparte. Riapre lo storico locale del Girasole

Il Panta Rei del Girasole di San Mariano riapre i battenti. L'apertura è confermata per il 10 settembre, il bar sarà aperto dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 22 e il venerdì e sabato, sotto la direzione artistica di Manda & Siso, ci saranno le serate storiche del Panta Rei, fino alle 2 di notte. In previsione, annunciano i direttori artistici, sorprese con ospiti internazionali ed altro ancora. Il locale ritrova il nome originario del bar che, negli anni, è stato un punto di riferimento per le serate di Perugia e dintorni.