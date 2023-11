Raccolta differenziata, novità in arrivo a Panicale: al via gli incontri informativi

Prende il via dal circolo Arci di Colle San Paolo, giovedì 16 novembre alle 20.30, la serie di incontri che Tsa Trasimeno servizi ambientali e Comune di Panicale hanno promosso nel territorio per illustrare le novità sulla raccolta dei rifiuti che interessano il territorio comunale. Dal 6 novembre è stato attivato l’EcoSportello di Panicale, l’ufficio per le relazioni con il pubblico attivo in via Pietro Vannucci 1, presso il Comune il lunedì dalle 9 alle 13 ogni primo e terzo lunedì del mese), e a Tavernelle in piazza Guido Rossa presso il Comune, il giovedì dalle 14 alle 18, ogni secondo e quarto giovedì del mese. Le EcoIsole di viale della Repubblica nei pressi dell’Area Camper, e in piazzale Giorgio Amendola, agevoleranno la raccolta differenziata di Secco Residuo, Plastica, Carta/Cartone e Metalli (acciaio e alluminio). Ulteriore novità è la raccolta sfalci a domicilio, dedicata agli utenti che autocertificheranno un reale fabbisogno all’EcoSportello. Agli utenti verrà consegnato un kit di 120 sacchi biodegradabili da 66 litri e il calendario della raccolta, con indicato il giorno di ritiro che avverrà a partire dall’1 aprile fino al 30 settembre, con frequenza settimanale.

Gli altri incontri informativi sono programmati per lunedì 20 novembre, alle 20.30, al centro L'Occhio di Tavernelle, e mercoledì 22 alle 20.30 nella sala consiliare di Panicale.

"In collaborazione con il Comune stiamo introducendo importanti novità che puntano a migliorare sempre di più la già ottima percentuale di differenziata che Panicale fa registrare. Sostenibilità ambientale, riciclo e riuso sono obiettivi ormai irrinunciabili". È il commento del presidente di Tsa, Cristian Betti.