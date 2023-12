A Panicale la scuola è diffusa con il progetto "Io Vivo qui: pensare con le mani"

Panicale sperimenta la “scuola diffusa nel territorio”. "Io Vivo qui: pensare con le mani" è il nome del progetto che la Scuola primaria di Panicale sta attuando, grazie anche al sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel. Un progetto ispirato al modello pedagogico del maestro Loris Malaguzzi e che ha come principi di base l’ambiente quale “terzo educatore” e l'idea di una scuola diffusa nel territorio.

Tra le innovative azioni messe in campo vi sono le molteplici attività laboratoriali permanenti, in parte già attivati, attraverso cui si dà modo agli alunni di “conoscere e raccontare l'ambiente con i cento linguaggi dei bambini", e spazi educativi completamente rinnovati negli arredi, così da trasformarsi in setting orientati alla didattica del “fare insieme”.

La presentazione del progetto “Io vivo qui” e dei nuovi arredi funzionali del plesso di Panicale avverrà giovedì 21 dicembre in occasione di un evento promosso dall’Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano, Enel Cuore Onlus e Cooperativa Papaveri Rossi.

Il programma della giornata prevede alle ore 15 il saluto delle autorità con la presenza della dirigente scolastica Aurelia Brita, del sindaco di Panicale Giulio Cherubini, di rappresentanti di Enel Cuore Onlus e di Papaveri Rossi, a cui seguirà l’inaugurazione degli arredi con la visita alle aule.

Alle 16 in piazza Umberto I è previsto l’arrivo di Babbo Natale con la consegna di doni ai bambini, mentre alle 17,30 nella Collegiata di San Michele Arcangelo il coro della scuola eseguirà il concerto “Suoni e parole della mia terra”, con una parentesi a cura della Scuola di musica del Trasimeno. Lo stesso concerto sarà replicato alle 21.