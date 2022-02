Lavori Enel a Panicale, case senza elettricità: le vie e gli orari

Lavori Enel a Panicale per l’attivazione di una nuova linea elettrica interrata, di ultima generazione e senza impatto ambientale.

"Le operazioni - spiega E-Distribuzione - devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico".

L'intervento è programmato "per venerdì 4 febbraio, a partire dalle ore 8:30 con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Ceppari, via del Filatoio, via Sellari, via Grossi, piazza Umberto I, piazza Regina Margherita, via Roma, via Paneri, via Caporali, via Corsetti, via Di Giacomo, piazza San Michele e aree limitrofe (pochi civici per ogni via)", spiega Enel.