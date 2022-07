Panicale, TéathronMusikè propone corsi gratuiti di formazione teatrale per tutti

Tre corsi gratuiti di formazione teatrale che permetteranno ai partecipanti, al termine, di collaborare alle produzioni del Pan Opera festival 2022. È questa l’occasione che offre l’Associazione culturale TéathronMusikè, organizzatrice del festival che da 10 anni si occupa anche di nuove produzioni di opera da camera e della formazione di figure professionali per il teatro musicale. Artista di coro, Progettazione e realizzazione di costumi teatrali, Illuminotecnica e scenotecnica teatrale i tre corsi, ai quali ci si può iscrivere entro il 10 agosto, attivi nell’ambito del progetto Pan Opera scuola 2022. Progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia e realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Panicale.

I corsi si svolgeranno al Teatro Caporali di Panicale in date diverse: Progettazione e realizzazione costumi teatrali dal 29 agosto al 2 settembre; Illuminotecnica e scenotecnica teatrale il 29 agosto e dal 5 all’8 settembre, Artista del coro 10 e 11 e dal 14 al 18 settembre. Percorsi di formazione che affiancheranno le date del Pan Opera Festival, in programma con quattro spettacoli e sette messe in scena tra il 30 luglio e il 25 settembre.

“I corsi – anticipano dall’Associazione culturale TéathronMusikè – sono rivolti ai cittadini maggiorenni che vogliono approcciarsi all’arte del costume teatrale e alla scenotecnica-illuminotecnica teatrale, con docenti di grande professionalità ed esperienza provenienti da importanti enti di spettacolo italiani come il Festival di Spoleto, il Teatro lirico di Cagliari, il Teatro comunale di Treviso e il Teatro comunale di Ferrara. Per quanto concerne il corso per artista del coro, TèatronMusikè si avvale di musicisti ed esperti del settore provenienti dalle maggiori realtà teatrali-musicali italiane. A completamento del progetto, Pan Opera Scuola prosegue la decennale attività formativa all’interno dell’Istituto comprensivo territoriale di Panicale-Piegaro-Paciano che coinvolgerà alcune classi della scuola primaria allo spettacolo del 23 settembre di Pan Opera Festival”.

Per consultare il bando e scaricare il modulo di iscrizione: www.tmusike.it.