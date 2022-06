A Padule di Gubbio inaugurata una nuova Fonte Urbana con un impianto innovativo Covid-free

Un nuovo impianto urbano di distribuzione di acqua liscia e gassata. E' quello inaugurato oggi a Gubbio, in via Lodi a Padule, alla presenza di istituzioni locali e vertici e dirigenti della società del servizio idrico Umbra Acque: dal il sindaco Filippo Stirati, il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Alessia Tasso, all'amministratrice delegata della società idrica, Tiziana Buonfiglio, al presidente Filippo Calabrese e ad, Andrea Vitali responsabile gestione operativa per Umbra Acque.

Un impianto Covid-free

Si tratta della seconda Fonte Urbana dopo quella che si trova già in via Beniamino Ubaldi e in particolare “Questa nuova Fonte Urbana – ha spiegato l'Ad Buonfiglio - è dotata di tecnologie avanzate, semplici e sostenibili. L’erogazione dell’acqua infatti è covid-free e avviene passando la mano davanti ad un lettore ottico senza la necessità di premere pulsanti. L'impianto è dotato inoltre di un pannello informativo sull’acqua erogata e sui relativi benefici ambientali. Lo stesso pannello fornisce anche informazioni sul servizio idrico del territorio come interruzioni programmate o rotture. Nell'impianto è anche presente il Qr Code grazie al quale si può scaricare l’app Waidy e geolocalizzare la Fonte più vicina ed avere ogni informazione sulla qualità dell'acqua erogata”.

Si calcola che in 36 mesi le bottiglie di plastica risparmiate nell’Eugubino sono state oltre 520mila e distribuiti 800mila litri di acqua, con 79 tonnellate di anidride carbonica non immesse nell’ambiente. "E presto realizzeremo la terza Casa dell’Acqua in questo territorio comunale, a Mocaiana”, ha concluso Buonfiglio.

“Questa Casa dell'Acqua – ha spiegato il presidente Francesco Calabrese – è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione per il territorio da parte di Umbra Acque che riconosce e promuove i principi di responsabilità sociale d’impresa, considerando le proprie attività economiche nell’ambito dei principi di sostenibilità sociale, ovvero in base ad un’idea di sviluppo secondo la quale le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto, devono essere coerenti con la tutela ambientale, lo sviluppo sociale, il bene comune e la creazione di valore per i diversi stakeholder coinvolti”.

“Oggi presentiamo un ulteriore servizio di qualità nell’ambito delle politiche relative all’acqua e all’ambiente – ha spiegato il sindaco Stirati -, che va di pari passo con un consolidamento dei rapporti con Umbra Acque, grazie al quale in questi ultimi mesi stiamo implementando numerosi progetti, sia a livello di recupero e sistemazione, sia, come nel caso di oggi, per quanto riguarda nuovi servizi”.

Come utilizzare la Fonte pubblica

Per acquistare la chiavetta per usare la fontanella di Padule (chiavetta che è comunque utilizzabile in tutti e 62 gli impianti di Umbra Acque presenti su tutto il territorio regionale) ci si può rivolgere al negozio “Lula Surgelati” che si trova a fianco della Fonte Urbana, aperto dal lunedì al sabato con orario 8-13/ 14-19.15.