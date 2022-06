Bar Boldrini, 62 anni di caffè, chiacchiere e socialità a Paciano ammirando il Trasimeno

Si fa presto a dire bar. A Paciano, Franco e Renata Boldrini dietro al bancone del locale che prende da loro il nome, ci sono stati per 62 anni.

Dal 1959 fino a qualche giorno fa l’esercizio ha continuato ad essere un punto di riferimento per generazioni di avventori che hanno avuto l’occasione di conoscere Franco e Renata e ammirare dalla loro posizione tutto il lago Trasimeno.

“Il loro dehor- riferisce l’amministrazione comunale - ha rappresentato un appuntamento fisso per molti. Il Bar Boldrini era condotto come se fosse un luogo di tutti e per tutti, un luogo di ritrovo per appuntamenti, un posto dove trovare l’accoglienza casalinga di Franco e Renata che non si sono arresi nemmeno di fronte alle difficoltà del periodo pandemico più difficile”.

Ora il Bar Boldrini, con i suoi storici titolari, è andato in pensione per lasciare il posto a nuovi e giovani gestori, coordinati da Leonardo, ragazzo con alle spalle già una consolidata esperienza.

A Franco e Renata Boldrini rimane la soddisfazione di aver condotto verso un nuovo orizzonte la loro storica attività, ma anche una targa di ringraziamento ed apprezzamento che il sindaco Riccardo Bardelli e il suo vice, Luca Dini, hanno voluto consegnare loro durante un incontro nel Palazzo del Municipio.

“Grazie di cuore a Renata e Franco per la gentilezza, la disponibilità ed il lavoro svolto per la comunità di Paciano. Per ben 62 anni, voi ed il vostro bar, sono stati un punto di riferimento, di accoglienza e di socializzazione” ha commentato il sindaco Bardelli.

“Tutta la famiglia ha compreso l’importanza di dare continuità ad una attività vitale per il paese - ha aggiunto Dini - e ha permesso a un giovane motivato di prendere in gestione ciò che di buono è stato fatto finora per traguardarlo verso nuovi orizzonti”.

A Leonardo invece è andato un grosso in bocca al lupo da parte dell’amministrazione comunale e la promessa di collaborazione per il bene del borgo.