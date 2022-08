Paciano a portata di mano per i turisti con la nuova mappa con QR code e il sito internet

Paciano a portata di mano per i turisti con la mappa con QR Code incorporati e un nuovo sito internet turistico. Il progetto di accoglienza è stato presentato dall’amministrazione comunale nell’ambito del mercato settimanale “delle cose belle”. La particolarità della nuova mappa turistica è che sono i giovani studenti della locale Scuola Media, con la loro voce, a illustrare i dettagli dei 21 punti di interesse storico-culturale del territorio.

La mappa contiene 21 tappe (17 di queste sono interne al centro storico, 4 sono al di fuori) ognuna collegata con un QR Code ad una pagina del sito Internet con tanto di spiegazione vocale dei ragazzi, immagini, descrizione testuale e video.

La realizzazione ha visto il coinvolgimento diretto dell’Istituto Comprensivo di Paciano, Panicale e Piegaro attraverso i docenti e gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) di Paciano. Le insegnanti, assieme agli allievi, hanno effettuato uno studio di approfondimento storico e artistico ed hanno elaborato un racconto dei vari punti di interesse trasformati poi in audio.

I turisti potranno così viaggiare all’interno del paese attraverso un percorso guidato con la “sorpresa” di avere come “ciceroni” dei giovani ragazzi con la loro voce.

Si tratta solo di un punto di partenza, perché il progetto riprenderà a settembre e sarà implementato.

La mappa, stampata in diecimila copie, sarà consegnata ad una serie di locali pubblici individuati dal Comune che la distribuiranno ai turisti, diventando così degli “InfoPoint diffusi”. Strutture ricettive, bar, ristoranti, mercato e altri che vorranno aderire possono indirizzare il turista alla visita del borgo, nel momento che loro desiderano, senza vincoli di orari se non quelli legati all’apertura e chiusura degli spazi chiusi come chiese, musei e palazzi.

Il tutto è completato da un sito Internet www.paciano.org che, oltre ad offrire informazioni sul paese, fornisce i dettagli dei singoli punti di interesse inseriti nella mappa.