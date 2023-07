Ospedalicchio, strada vietata ai mezzi pesanti. Cosa cambia

Stop ai mezzi pesanti in via Madre Teresa di Calcutta, a Ospedalicchio. Lo ha deciso il sindac"Recependo le istanze dei residenti ospedalicchiesi i quali hanno segnalato la pericolosità del transito dei mezzi pesanti in via Madre Teresa di Calcutta, dall’intersezione con via San Padre Pio all’intersezione con via San Cristoforo e in via San Cristoforo dal primo accesso carrabile a nord dell’intersezione con via Madre Teresa di Calcutta a via San Padre Pio, è stata emanata l'ordinanza per il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone. Tale divieto prevede l’eccezione per il “carico/scarico merci”, pertanto gli autocarri diretti agli accessi ricadenti all’interno delle vie sottoposte a divieto potranno transitare.

Gli autocarri invece diretti alla “Molitoria Umbra” e a tutte le altre attività a sud di questa, dovranno percorrere le strade della nuova lottizzazione accedendovi dalla rotatoria via Hanoi / via Madonna di Campagna.