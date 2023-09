Ospedale Spoleto, cresce il fronte della protesta. "Manca personale, macchinari non arrivati e la questione cardiologi"

Anche la Uil Pensionati dell’Umbria è schierata per la sanità pubblica e si mobilità contro qualsiasi forma di smobilitazione e taglio. In particolare ci sono forti perplessità sullo stato di salute dell'Ospedale di Spoleto dopo la notizia della donna morta con l’ambulanza che sarebbe arrivata dopo 40 minuti dalla chiamata.

“I contorni della vicenda spoletina, raccontati dal figlio ed emersi dalla stampa – continua la Uil Pensionati Spoleto – vanno letti in accostamento al progetto del Terzo polo ospedaliero, presentatoci come una unica struttura appoggiata su tre gambe: Foligno, Spoleto e Valnerina e che si sta rivelando quello che è sempre stato, ovvero una spoliazione dell’ospedale di Spoleto. Ogni tanto vengono sottratti dei pezzi, mancano ancora i cardiologi h24 (il concorso è in essere). E’ stato tolto il punto nascite, così come la pediatria. L’acceleratore lineare più volte sbandierato non è ancora in funzione e manca la sede adeguata. Manca poi il personale e quello che c’è è costretto a fare i salti mortali per assicurare un servizio adeguato”.

La Uil Pensionati Spoleto hanno sottolineato la necessità di una ripartenza vera del progetto del Terzo polo ospedaliero, da partecipare e concertare con la popolazione di tutto il comprensorio. "Perché smobilitando l’ospedale di Spoleto, inevitabilmente va in crisi quello di Foligno, non in grado di supportare un bacino di pazienti di quasi 150mila abitanti”.