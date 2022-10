Trasimeno, Regione e comuni dialogano per il futuro dell'ospedale del Lago: accordo su un nuovo piano

Si tratta, si valuta e si cercano nuovi soluzioni anche perchè l'obiettito è condiviso dalle due parti (comuni e Regione): l'ospedale di Castiglione del Lago, ovvero il nosocomio del Trasimeno, deve essere sostenuto e non depotenziato. Per questo è stato deciso di studiare e mettere su carta un Focus Ospedale del Trasimeno che tenga conto dell'importanza del nosocomio per i comuni e i cittadini lacustri. E' questo in sintesi l'incontro avvenuto tra il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Matteo Burico, la Presidente della Regione Donatella Tesei, l’Assessore Regionale alla Sanità Luca Coletto e il Direttore della Sanità Regionale Massimo D’Angelo.

Il Presidente dell’Unione Burico ha esposto alla Presidente Tesei le criticità e le preoccupazioni del territorio e dell’Amministrazioni del Trasimeno dopo le determinazioni della Delibera Regionale riguardante Piano di efficientamento sanitario regionale, mettendo alla luce le problematiche di un territorio di confine, con un milione di presenze turistiche, con scarse vie di comunicazione e servizi sanitari non sufficienti neppure allo stato attuale e storicamente sempre penalizzato.

La Presidente ha dato mandato al Direttore D’Angelo di elaborare una scheda particolareggiata della rete territoriale dei servizi, delle strutture e delle criticità: con i dati elaborati verranno convocati i Sindaci per discutere della proposta di riorganizzazione, i quali porteranno sul tavolo le peculiarità del territorio, lo storico delle prestazioni effettuate negli anni, le sue esigenze, la sicurezza dei cittadini e il necessario efficientamento dei servizi. Dopo questa discussione la Giunta Regionale elaborerà la proposta di un piano sanitario della rete territoriale di tutto il Trasimeno e inizierà la partecipazione con la cittadinanza.

"L’Unione dei Comuni - si legge nella nota - prende atto della disponibilità a ridiscutere i piani approvati che non hanno ancora definito il futuro della sanità del Trasimeno e ringrazia la Presidente Tesei per l’ascolto e soprattutto per la comprensione delle profonde preoccupazioni di una intera comunità".