Sanità, nuova donazione all'Ospedale di Foligno: ecco il macchinario che migliorerà le cure ai pazienti del reparto di Dialisi

Un innovativo e fondamentale computer per il reparto Dialisi sarà a disposizione dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno dopo la donazione da parte dell'azienda “Antico Pastificio Umbro”. Si tratta di un ecografo portatile dotato di due sonde ecografiche, una lineare ed una convex, carrello e stampante che permette l’ammodernamento strumentale della rete nefrologica aziendale.

“Il nostro centro - ha spiegato Paola Vittoria Santirosi, responsabile della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Umbria 2 - da anni svolge attività di ecografia nefrologica specialistica avendo recentemente inserito anche l’attività di ecografia infermieristica con lo studio dell’accesso vascolare. Tale strumento permetterà un ulteriore miglioramento dell’assistenza ai pazienti nefrologici afferenti al nostro servizio".

“Anche in questa fase di ripartenza post Covid - ha dichiarato il patron dell'azienda Vincenzo Faccendini - intendiamo partecipare attivamente al potenziamento tecnologico del nostro nosocomio attraverso il sostegno a strutture di eccellenza, come la Nefrologia e Dialisi, che garantisce prestazioni, assistenza e cure fondamentali e di qualità per i pazienti".

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino ha espresso gratitudine ai titolari dell'azienda umbra che, in piena emergenza pandemica, si erano dimostrati sensibili e vicini ai sanitari in prima linea con l'acquisto di un ecografo portatile utile nell’implementazione della gestione informatizzata del servizio Dialisi.