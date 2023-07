La Fondazione Perugia dona un’apparecchiatura per il neuromonitoraggio all'ospedale di Branca

Un’apparecchiatura medica dal valore di 22.000 euro per il monitoraggio dei nervi cranici motori e misti, di grande importanza nel settore della chirurgia del collo, è stata donata da Fondazione Perugia all’USL Umbria 1 per il presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino, situato in località Branca.

A ricevere la donazione per mano di Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia, è stato Enrico Martelli, Direttore generale dell’Unità Sanitaria Locale Umbria 1, che ha espresso profonda gratitudine per la generosa disponibilità dimostrata dall’ente. Presenti anche Fabrizio Stazi, direttore di Fondazione Perugia, e la dottoressa Teresa Tedesco, direttore medico dell’ospedale di Branca.

L’iniziativa di Fondazione Perugia si colloca nell'ambito di un impegno, che si protrae ormai da lungo tempo, volto all'accrescimento dei livelli di efficienza delle strutture sanitarie del territorio e all'approvvigionamento di attrezzature mediche a beneficio dell’intera collettività.