Giovani e territorio, nuova vita per l'ex oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino

Nuova vita per l'ex oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino che grazie ai due progetti Meet e P-Tree, si riappropria della sua funzione di spazio comune per i giovani del territorio.

Inaugurato domenica 1 ottobre, avrà l’obiettivo di promuovere un coordinamento speciale volto a rafforzare le energie dedicate all’educazione dei più piccoli, in un ambiente totalmente rinnovato pronto ad ospitare laboratori di musica, di teatro e innovazione digitale

Gli spazi, a disposizione della città, ospiteranno dunque i progetti, Meet e P-Tree, sostenuti rispettivamente dalla Fondazione Perugia e dall’impresa Sociale Con i Bambini. Con P-Tree i luoghi dell’opera salesiana ospiteranno il Polo Territoriale di Eccellenza Educativa che vedrà collaborare oltre al partenariato progettuale, formato dall’APS Educare Alla Vita Buona, la Cooperativa Sociale Asad, il comune di Gualdo Tadino e tante altre realtà del territorio, la Scuola di Musica Comunale e l’Associazione Gualdo Digitale.

Il progetto Meet proporrà momenti di incontro, condivisione, formazione e crescita per i giovani grazie soprattutto alla collaborazione con la cooperativa sociale A Piccoli Passi, l’azienda Slope, espressione dell’eccellenza gualdese nel settore dell’ospitalità e della digitalizzazione.

Soddisfatto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, sottolinea: “È importante mettere a sistema e valorizzare tutte le risorse disponibili per il futuro della nostra città”.

Il professore Giovanni Carlotti, coordinatore di Educare alla Vita Buona, è intervenuto ricordando la missione educativa della comunità, associando formalità e informalità, costruendo il ponte tra pubblico e privato, aprendo la bolla che spesso isola i giovani fino alla fine del percorso di studi, pensando insieme alle soluzioni per risolvere i problemi che affliggono la nostra realtà.

“Lavoriamo insieme per mettere al centro del nostro operato i giovani, che sono la nostra speranza e il nostro futuro” ha sottolineato Liana Cicchi, Presidente della Cooperativa Sociale Asad.