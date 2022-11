Opere d'arte e calamità naturali, i vigili del fuoco in cattedra per i volontari

I vigili del fuoco di Foligno "in cattedra" per la formazione dei volontari per l'associazione dei carabinieri in congedo. L'incontro si è tenito a Santo Chiodo e si è focalizzato, in particolare, sull’ambito della salvaguardia dei Beni culturali, nella gestione dell'emergenza di protezione civile.

La docenza, si è articolata in vari moduli con la presenza di personale specializzato del Dipartimento dei vigili del fuoco e di altri enti invitati a partecipare, tra cui il ministero della Cultura e il Dipartimento Protezione civile.

Uno dei moduli trattava proprio "Le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia dei beni culturali". I vigili del distaccamento di Foligno sono inseriti nello staff del Dipartimento con Direzione regionale Toscana, comandi di Firenze e Prato, Regione Toscana ed Opificio delle Pietre Dure di

Firenze, impegnati nel progetto di stesura di un manuale per la movimentazione e la tutela dei beni culturali.

Al termine dell’intervento il personale dei vigili del fuoco ha anche illustrato alcune delle fasi nelle operazioni di recupero con tecniche speleo alpino fluviale, di un'opera d'arte di pregevole manifattura ed interesse artistico.



Si tratta del dipinto su tavola raffigurante l'incoronazione della Vergine, realizzato da Giacomo Santoro (Jacopo Siculo) eseguito tra il 1539-1541.L'opera era situata all'interno di ciò che restava della chiesa sconsacrata di San Francesco a Norcia nei giorni successivi alla scossa del 30 ottobre.