Operazione Borghi sicuri a Foligno e in periferia: sette posti di blocco per prevenire furti e incidenti

L'operazione fortemente voluta dalla Questura, “Borghi Sicuri”, per prevenire episodi criminosi nel territorio di Foligno, nella periferia (Sant'Eraclio) e zone industriali. In campo sono scesi gli agenti del Commissariato di Foligno e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche: ben 7 i posti di controllo lungo le principali vie d’accesso della città per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o pregiudicate.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 92 persone e monitorato 54 veicoli; contestate anche 3 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Eseguite verifiche negli esercizi pubblici dove gli operatori hanno proceduto ad accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, a verificare il possesso delle licenze amministrative previste dal TULPS e a monitorare l’eventuale somministrazione di alcol a minori.