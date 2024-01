Due open day immersivi per conoscere e scegliere la scuola “Monumento di Caduti” di Tavernelle

Un open day immersivo per scoprire la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle.

In occasione dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 la scuola offre ai genitori la possibilità, durante le giornate del 30 gennaio e del 1° febbraio, di poter vivere una mattinata nella scuola, per conoscere la quotidianità del servizio, incontrare il personale docente, visionare le aule didattiche e avere informazioni sul Piano triennale dell’offerta formativa.

“L’idea progettuale, condivisa con la direttrice Maurizia Poggiani e con il corpo docenti, di organizzare e prevedere open day immersivi nasce dalla volontà di offrire uno spazio di apertura autentico per tutte le famiglie interessate all’iscrizione - sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico cooperativa Polis - Riteniamo che ogni genitore, nel momento in cui visiona una scuola, non debba solo avere modo di conoscere gli spazi ed il personale e quindi immaginare il proprio figlio nel nuovo contesto ma essere fisicamente presente, assistere alle varie proposte didattiche e comprendere il sistema scuola più da vicino”.

La scuola dell’infanzia paritaria ‘Monumento ai Caduti’, vera e propria istituzione didattica ed educativa della Val Nestore, ha alle spalle 110 anni di storia ed offre a ciascun bambino iscritto un ambiente di vita, di apprendimento e di crescita secondo progettazioni e programmazioni educativo/didattiche che valorizzano la diversità e l’unicità di ogni bambino. Presenta 3 aule per le attività didattiche, divise per sezioni omogenee secondo l’età. Due di queste sono dotate di LIM e biblioteca interna. È stata anche attivata recentemente una nuova sezione di ispirazione montessoriana.

La scuola ha anche un’ampia zona anteriore esterna adibita a giochi, ben fornita, ed una zona esterna posteriore in cui vengono svolte altre attività ludiche-esperienziali come l’orto didattico. L’offerta della scuola si arricchisce anche di progettualità trasversali ad integrazione della programmazione, in sinergia con esperti (come per la lingua inglese) e attingendo ad importanti agenzie educative e risorse del territorio. Durante l’anno scolastico le insegnanti, con cadenza mensile, sono disponibili a colloqui individuali su richiesta. Inoltre, sono organizzati periodicamente laboratori esperienziali con genitori e nonni dei piccoli iscritti. È favorita la continuità con la scuola primaria statale, il nido “La Tana degli Orsetti” e il nido intercomunale “Le Piccole Impronte”.

La scuola prevede il seguente orario, dalle 7:30 alle 17:30, ed è dotata di cucina interna. Offre altresì centri estivi 0-6 fino al 15 agosto per tutti i bambini interessati, in sinergia con Polis Cooperativa Sociale. Altro servizio integrativo è il dopo scuola per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia, che prevede la mensa e un aiuto compiti per le classi della scuola primaria. Il corpo docenti è composto da 4 insegnanti e 2 ausiliarie di supporto.

Info e adesioni allo 075832047 e 3388663402.