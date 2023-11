Open day immersivi per conoscere la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle

La scuola dell’infanzia paritaria Monumento ai Caduti di Tavernelle propone un open day innovativo ed immersivo per le famiglie interessate a conoscere il servizio.

In occasione dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 alla scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle si offre la possibilità per i genitori, durante le giornate del 12 e 14 dicembre, di poter vivere una mattinata nella scuola per vivere la quotidianità del servizio, conoscere il personale docente, visionare le aule didattiche e avere accesso ad un abstract del PTOF.

La scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti”, vera e propria istituzione didattica ed educativa della Val Nestore, ha alle spalle 110 anni di storia ed offre a ciascun bambino iscritto un ambiente di vita, di apprendimento e di crescita secondo progettazioni e programmazioni educativo/didattiche che valorizzano la diversità e l’unicità di ogni bambino. Presenta 3 aule per le attività didattiche, divise per sezioni omogenee secondo l’età. Due di queste sono dotate di LIM e biblioteca interna. È stata anche attivata recentemente una nuova sezione di ispirazione montessoriana. La scuola presenta un’ampia zona anteriore esterna adibita a giochi, ben fornita, ed una zona esterna posteriore in cui vengono svolte altre attività ludiche-esperienziali come l’orto didattico. L’offerta della scuola si arricchisce anche di progettualità trasversali ad integrazione della programmazione, in sinergia con esperti (come per la lingua inglese) e attingendo ad importanti agenzie educative e risorse del territorio. Durante l’anno scolastico le insegnanti, con cadenza mensile, sono disponibili a colloqui individuali su richiesta. Inoltre, sono organizzati periodicamente laboratori esperienziali con genitori e nonni dei piccoli iscritti. È favorita la continuità con la scuola primaria statale, il nido “La Tana degli Orsetti” ed il nido intercomunale “Le Piccole Impronte”. La scuola prevede il seguente orario, dalle 7.30 alle 17.30, ed è dotata di cucina interna. Offre altresì centri estivi 0-6 fino al 15 agosto per tutti i bambini interessati, in sinergia con Polis Cooperativa Sociale. Altro servizio integrativo è il dopo scuola per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia, che prevede la mensa e un aiuto compiti per le classi della scuola primaria. Il corpo docenti è composto da 4 insegnanti e 2 ausiliarie di supporto.

“L’idea progettuale, condivisa con la direttrice Maurizia Poggiani e con il corpo docenti, di organizzare e prevedere open day immersivi nasce dalla volontà di offrire uno spazio di apertura autentico per tutte le famiglie interessate all’iscrizione - sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico cooperativa Polis della scuola dell’infanzia paritaria Monumento ai Caduti - Ritengo infatti che ogni genitore, nel momento in cui visiona un servizio, non debba solo avere modo di conoscere gli spazi ed il personale (modalità diffusa da diversi anni che prevede un open day oltre l’orario di chiusura o il sabato mattina) e quindi immaginare il proprio figlio nel nuovo contesto, ma toccare con mano il contesto educativo, essere fisicamente presente, assistere alle varie proposte didattiche e comprendere il sistema scuola più da vicino. L’apertura del corpo docente a questa tipologia di accoglienza delle famiglie testimonia ancora una volta la grande spinta innovativa promossa dalla scuola, che si manifesta anche con il legame progettuale con le agenzie educative e le risorse del territorio, con l’attivazione di incontri interattivi con esperti dell’infanzia aperti alle famiglie dei bambini iscritti durante l’anno ed il forte legame con il territorio che accoglie tutti i bambini durante le tante uscite didattiche”.

Per info e iscrizioni telefonare allo 075832047 e 3388663402.