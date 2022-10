Sanità, il futuro dell'Ospedale di Castiglione del Lago dopo la riorganizzazione. "Nessun depotenziamento: stessi servizi e non solo"

I sindaci del Lago, dopo anche le preoccupazioni espresse dai dipendenti della sanità, si sono detti pronti alla mobilitazione per il presunto tradimento della Regione sul piano riorganizzazione degli ospedali umbri che vederebbe penalizzare la struttura di Castiglione del Lago. Dalla Regione sono già arrivate rassicurazioni e smentite sul depotenziamento dell'ospedale a partire dal pronto soccorso. Ulteriore smentite arrivano dal capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, che in u queste ore si è confrontato con i consiglieri comunali di Castiglione del Lago Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli.

La Lega, partito di maggioranza in Regione, smentisce le accuse politiche: “Castiglione del Lago avrà un punto di primo intervento h24, compreso il servizio di autoambulanza, oltre ad essere oggetto di investimenti per la riqualificazione della struttura e, in previsione, sede di ospedale di comunità, mantenendo invariati i servizi. Le polemiche sollevate dai sindaci del territorio del Trasimeno appaiono ancora una volta strumentali e dettate da un ingiustificato allarmismo”.