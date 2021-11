Omicidio di Umbertide, la testimone: "Un anno prima la vittima aveva cercato di uccidere l'imputato"

Una testimone a favore di Hassane Bouskour, 42 anni, boscaiolo, accusato di aver colpito e ucciso Abdeltif Hachiche, 35 anni. L’omicidio è avvenuto ad Umbertide, in via Roma, il 18 ottobre del 2020.

Una donna, la moglie di un cugino dell’imputato, è stata sentita davanti alla Corte d’assise del Tribunale di Perugia e ha confermato che prima dell’omicidio, i due avevano avuto un litigio. Era avvenuto un anno prima e, quella volta, a rischiare di morire era stato l’odierno imputato.

In quell’occasione la lite era scoppiata per motivi che la testimone non conosceva direttamente, ma come emerso nel corso delle indagini, i rapporti burrascosi tra i due protagonisti erano legati a questioni di droga e di affari pochi puliti.

Una versione che trova qualche elemento in comune con la spontanee dichiarazioni fatte dall’imputato, difeso dall’avvocato Franco Libori, nel corso dell’ultima udienza: “Era ospite a casa mia da qualche giorno, ma si comportava male e quando ha abbracciato la mia donna ho perso la testa, volevo buttarlo fuori casa e abbiamo iniziato a litigare”.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, infatti, i due uomini e la donna si trovavano in casa dell’imputato, in compagnia di altre persone. Nel corso della giornata avrebbero bevuto e scherzato, finché verso mezzanotte, rimasti solo in tre, la vittima avrebbe iniziato a fare apprezzamenti e avance alla donna, cingendole i fianchi da dietro, in un abbraccio che il compagno della stessa non avrebbe gradito.

“Ci siamo tirati dei bicchieri, ma senza ferirci. Allora gli ho detto di prendere le sue cose e di andarsene da casa nostra. Lo avevo ospitato pur non conoscendolo molto bene. Lui però non voleva andare via, così sono andato a cercare mio cugino per farmi aiutare”.

I due avrebbero iniziato a colpirsi a vicenda: uno con l’oggetto di ferro che impugnava, l’altro con un coltello da cucina. Alla fine l’imputato avrebbe colpito la vittima con almeno due colpi mortali e una volta caduto a terra avrebbe continuato a colpirlo con il mattarello.

L’udienza è stata aggiornata al 21 gennaio del 2022 per la discussione e la sentenza.