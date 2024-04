Cascia, 14 milioni di euro per il nuovo polo scolastico e la nuova viabilità

Il nuovo polo scolastico di Cascia sorgerà nella parte alta della città e costerà 14 milioni di euro. L'edificio verrà realizzato in sostituzione delle precedenti strutture danneggiate dagli eventi sismici e conterrà tutto il fabbisogno scolastico: due sezioni di elementari, due sezioni di medie, e tre indirizzi delle superiori (IPSIA, Liceo Scientifico e istituto alberghiero). Sarà realizzata una palestra e tutti i laboratori, mensa e servizi necessari per le attività didattiche. La struttura sarà realizzata su isolatori sismici, con l'impiego dei migliori materiali e dei più avanzati componenti tecnologici (riscaldamento, raffrescamento, filtraggio dell'aria e domotica per la gestione della luce).

L’idea progettuale è realizzare un edificio formato da tre corpi con all’interno due grandi corti di collegamento: nel primo si avrà la scuola primaria (a piano terreno) e la scuola media al piano primo. Nel secondo corpo andrà l’Ipisia con laboratori al piano terreno, il liceo scientifico con laboratori al primo piano. Il terzo corpo ospiterà una palestra al piano terreno e al primo piano l’istituto alberghiero.

L’edificio sorgerà dove già oggi sono presenti delle strutture che verranno demolite e la sua realizzazione avverrà anche mediante l'abbassamento della collina, creando un’unica quota che si collocherà a circa tre metri, o meglio un piano sotto all'attuale tetto dell’ipsia e quindi sarà più basso e meno percepibile dal centro storico rispetto all’impatto della scuola preesistente.

A supporto delle esigenze del nuovo polo scolastico verrà realizzata una nuova viabilità più funzionale all’accesso.