Umbertide, via le barriere architettoniche: posizionata la seconda passerella sul torrente Reggia

Prosegue l'opera di abbattimento delle barriere architettoniche per una mobilità sostenibile da parte del Comune di Umbertide. E il posizionamento della seconda passerella sul torrente Reggia si inserisce nel progetto che ha interessato l'area compresa tra via Vittorio Veneto e piazza Mazzini.

La seconda passerella sul torrente Reggia, simile a quella presente da anni sul lato opposto, è stata posizionata nella giornata odierna e grazie al nuovo passaggio sarà più accessibile alle persone con disabilità e agli anziani l'attraversamento che va dal camminamento in legno sopra piazza del Mercato e la Collegiata. In precedenza il passaggio era difficoltoso fino poiché era possibile raggiungere i due punti solo passando lungo la strada.

Una volta posizionata, come da progettazione, la passerella dovrà attendere alcuni giorni per la sua stabilizzazione e per il collaudo della struttura.

Il posizionamento della nuova passerella rientra nel più ampio progetto volto all'abbattimento delle barriere architettoniche e per la mobilità sostenibile in un'area importante del centro storico. I lavori hanno un importo complessivo di 90mila euro erogati al Comune di Umbertide dal Ministero dell'Interno.

Oltre alla seconda passerella sulla Reggia gli interventi riguardano l'adeguamento di due passaggi pedonali su via Vittorio Veneto (il primo davanti all'edicola, l'altro su piazza Caduti del Lavoro) e la prosecuzione del marciapiede fino al camminamento in legno che perimetra la Rocca. E' prevista la realizzazione di un corrimano lungo la scalinata che da piazza del Mercato conduce in via Guidalotti dall'imbocco di piazza Mazzini.