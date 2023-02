Nomine & Poltrone - Giuseppe Padricelli è il nuovo comandante della Municipale di Todi

Giuseppe Padricelli, 55 anni, proveniente da Città della Pieve, è il nuovo comandante per la Polizia municipale di Todi. Prende il posto di Emanuela Caporali, che lo affiancherà nella fase iniziale.

Giuseppe Padricelli, entrato in servizio il 15 febbraio, a seguito di una procedura di selezione pubblica conclusasi a fine gennaio, è stato nominato comandante del corpo municipale, ruolo che già ricopriva dal 2014 a Città della Pieve.

Residente a Passignano sul Trasimeno, 55 anni, laureato in giurisprudenza, Padricelli vanta esperienze anche al servizio del Comune di Perugia e di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna.

Il nuovo comandante prende il posto del maggiore Emanuela Caporali, che ha concluso la sua carriera il 31 dicembre del 2022, ma che aveva dato disponibilità a restare in servizio in attesa del sostituto, al quale assicurerà in ogni caso una fase di affiancamento iniziale.

"Nell'augurare buon lavoro al dottor Giuseppe Padricelli - commenta il sindaco Antonino Ruggiano - ringrazio ancora una volta il maggiore Emanuela Caporali per il lavoro svolto in questi anni e per il supporto che, con generosità, sta offrendo al corpo dei vigili urbani, al Comune e alla città tutta".