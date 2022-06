Nuovi autovelox in arrivo, l'annuncio del sindaco

Nuovi autovelox in arrivo. “A seguito di molte segnalazioni dei cittadini che ravvisano un eccesso di velocità da parte di autoveicoli lungo le strade del territorio, l’amministrazione comunale, al fine di ridurre i rischi, comunica alla cittadinanza che a partire da questo mese saranno istituite postazioni di controllo, con strumenti elettronici per il rilevamento della velocità”. Ad annunciarlo, con una nota, il sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini e tutta la giunta comunale.

“La sicurezza della strada è una priorità – hanno proseguito il sindaco Sabbatini e l’assessore Ezio Tinelli delegato – e per garantirla è fondamentale la consapevolezza di quanto sia importante rispettare i limiti di velocità ed evitare comportamenti in violazione alle norme del Codice della strada che mettono a rischio la vita umana. Pertanto, in un’ottica di prevenzione degli incidenti stradali e delle implicazioni sociali derivanti dagli stessi, questa amministrazione comunale sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio finalizzati a ridurre le situazioni di potenziale rischio, migliorare la circolazione stradale e pedonale a beneficio della collettività”.