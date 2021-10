Nuove aperture, a Magione arriva la nuova scuola "Altrove Danza"

Un incontro casuale, una passione condivisa, il desiderio di proseguire una tradizione che a Magione vanta una storia ultradecennale. Nasce così la nuova scuola “Altrove Danza” aperta dall’associazione Il cigno di Ambra Dolciami e Fabiola Maccaglia in via Fra Filippo Longo a cui ha fatto visita anche il sindaco Giacomo Chiodini.



“A volte la vita sembra decidere per noi – spiega Ambra –. Da tempo pensavo di aprire una scuola tutta mia a Magione dove ho fatto la maggior parte del mio percorso artistico iniziato da bambina con Michela Morini nella sede che aveva aperto nel palazzo della Società operaia in piazza Matteotti. Dopo la chiusura ho proseguito con Loredana Paradies che, nel frattempo, aveva aperto in via Roma. Sono stati anni importanti con un’insegnante unica che ho seguito in altre scuole quando ha interrotto la sua attività a Magione e che, oggi, è la nostra direttrice artistica.”

“Con Fabiola – racconta – ci siamo incontrate circa due anni fa nella scuola che frequentano le nostre figlie. Scoperta questa passione comune è quasi venuto di conseguenza prendere questa decisione ma l’emergenza sanitaria ha ritardato i nostri programmi. In questa sede esisteva già una scuola di danza inattiva da alcuni mesi. L’abbiamo rilevata e ora eccoci qui, insieme, in nome della danza”.



“Nasciamo come scuola di danza – spiega Fabiola – quindi qui sono attivi corsi di danza classica e moderna sia per bambini che adulti, danza contemporanea e hip hop; abbiamo però ampliato l’offerta inserendo discipline anche molto particolari come la break dance e la pole dance che unisce la ginnastica acrobatica alla danza con il palo.

Tra le più particolari possiamo segnalare il bungee fly, una disciplina in sospensione molto divertente che viene praticata grazie al supporto di corde elastiche connesse al corpo per mezzo di imbracature professionali. Molti stili di danza si riallacciano ad arti antiche come quella circense da cui nasce la danza aerea, veramente bellissima per le coreografie che si riesce a creare”.



Accanto alle discipline maggiormente legate alla danza anche tanti corsi per il benessere del corpo e della mente come ginnastica dolce, total body fitness e piloga; fino ai corsi di salsa e bachata.



“La danza è una passione – concludono – è qualche cosa che non solo completa la vita ma è proprio la vita. Per questo motivo è importante sentirla dentro, fin dal profondo dell'anima come esigenza espressiva e formativa e mai come obbligo perché perderebbe il proprio significato intrinseco"