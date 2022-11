Norcia trionfa con i formaggi delle sue aziende, il sindaco Alemanno: "Orgoglio per la nostra comunità"

Quattro aziende agricole nursine su dodici selezionate in Umbria si aggiudicano il Premio Qualità. “I prodotti tipici della nostra tradizione agro alimentare e la qualità dei prodotti a km 0 della nostra terra sono una peculiarità e siamo particolarmente orgogliosi che quattro aziende casearie su dodici selezionate a ricevere il Premio Qualità siano di Norcia” ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

Le aziende nursine sono l’ azienda agricola Brandimarte Maurizio, la Febbi Giuseppe, Le Terre di Quarantotti di Tiberi Ernesto e l’agricola Salvatori Celestino.

“La filiera corta è sinonimo di qualità e questo può stimolare la curiosità e il turismo. Nel mondo globalizzato, nella frenesia della vita, si sta facendo sempre più strada la ricerca dei valori autentici e tradizionali. Ecco dunque che questa può essere anche occasione per visitare il nostro territorio, quindi conoscere e apprezzare direttamente i prodotti delle nostre culture e lavorazioni artigiane in loco e le storie che li accompagnano” conclude il sindaco.

Il premio è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Perugia, in collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia Umbria, con la collaborazione della delegazione di Perugia dell’Onaf, Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio.

Nella cerimonia che si è svolta il 18 novembre a Perugia sono state premiate dal presidente Giorgio Mencaroni le aziende e i loro prodotti: l'azienda agricola Brandimarte si è aggiudicato il premio per il pecorino puro stagionato e pecorino puro semi stagionato; l'azienda agricola Febbi per il pecorino puro stagionato, pecorino puro semistagionato e pecorino puro semistagionato 'fiocco di neve'; l'azienda agricola Salvatori per il pecorino puro stagionato e l'azienda Terre di Quarantotti per il Norcia semistagionato.