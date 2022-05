Tiro a volo e prodotti tipici, la lezione speciale a Norcia per gli studenti di Amatrice

Circa 50 ragazzi del liceo sportivo di Amatrice a Norcia all'insegna del tiro a volo. Gli studenti, tra 14 e 17 anni, all'area di tiro di Forca di Ancarano, hanno avuto l'opportunità di partecipare ad uno stage tenuto da istruttori federali delle Fiamme Oro giovani.

La giornata è stata suddivisa in due fasi: in prima mattina la lezione teorica sulla storia e i metodi della del tiro a volo e, a seguire, la tanto attesa prova pratica. Seguiti scrupolosamente ed in sicurezza dagli istruttori federali gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto modo di testare le loro capacità in una disciplina che da sempre regala emozioni, soddisfazioni e 'medaglie' grazie alle performance degli atleti azzurri alle Olimpiadi.

Al termine, l' associazione Tiro a Volo di Norcia ha offerto ai ragazzi del liceo di Amatrice una degustazione di prodotti tipici per concludere una giornata all'insegna dello sport e della natura.