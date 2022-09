Sisma: ricostruzione e protezione civile. Delegazione di Israele in visita a Norcia

Il Governo israelianoin visita a Norcia. Una delegazione, composta, tra gli altri, dal vice ministro della Difesa, Alon Schuster, e dal capo dell'autorità di emergenza nazionale (Nema) Yoram Laredo ha visitato la città di san Benedetto.

Le autorità sono state accompagnate dal direttore per gli Affari Economici dell’Ambasciata d’Israele a Roma, Raphael Singer, e dal direttore generale del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Luigi D'Angelo, e accolte in città dal sindaco e dal vice prefetto della Provincia di Perugia. Presenti, tra gli altri, anche delegati della struttura del Commissario straordinario sisma.

Scopo della visita è stata un approfondimento riguardo gli interventi di protezione civile post emergenziali, in particolare connesse al rischio sisma, al fine di intensificare le collaborazioni tra Israele e l’Italia, paesi accomunati anche per il frequente rischio sismico.

Schuster si è detto particolarmente colpito dai danni inferti dal sisma, in particolare ai beni culturali ma “particolarmente impressionato dalla passione con cui tutte le istituzioni ed in particolare il sindaco si stanno prodigando nella ricostruzione e, al contempo portare avanti con determinazione la quotidianità” rimarcando l’importanza di “lavorare insieme per raggiungere questi risultati e quindi il confronto e la collaborazione tra i nostri Paesi per fronteggiare le calamità naturali come un terremoto”.

Il sindaco ha ringraziato per la visita la delegazione d’Israele e la Protezione civile nazionale con la quale sin dai primi momenti dell’emergenza si è instaurata una proficua sinergia attraverso la quale sono stati avviati cpontatti per l’utilizzo di modernissime tecnologie per il rilievo del territorio, contatti che, interrotti a cusa del Covid, verranno ripresi attraverso il direttore Raphael Singer.

“Lavorare insieme è fondamentale per fronteggiare le calamità, così come ricostruire le case, i beni culturali e al contempo la fiducia nella gente per continuare a vivere ed investire nel territorio. E’ importante mettere a disposizione le rispettive conoscenze, questo può rappresentare un importante processo di crescita e di collaborazione anche tra Paesi geograficamente distanti” conclude.

Nel corso della sua visita al vice ministro sono stati illustrati gli interventi di prima assistenza post sisma messi in campo da parte della Protezione civile. Successivamente la delegazione ha visitato il cantiere di ricostruzione del palazzo municipale, della Basilica di San Benedetto e l’area Sae di viale Montedoro in cui il rappresentante di Governo israeliano ha avuto modo di visitare anche una ‘casetta’, ospite di una famiglia.