Norcia, scuole in piazza per lo spettacolo di Natale

Lo spettacolo Magia di Natale a cura degli alunni dell’ Istituo Omnicoomprensivo De Gasperi – Battaglia di Norcia, realizzato dagli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e alcuni ragazzi della secondaria di secondo grado hanno colorato e animato la piazza di Norcia. In scena, il racconto della natività e poi tanta musica, con canti a tema natalizio.

“In questi anni siamo cresciuti con fatica, impegno ma anche con grande soddisfazione. Vedere oggi questi bambini esibirsi qui in Piazza San Benedetto, mentre alcuni cantieri si stanno smobilitando, riempie il cuore di gioia” dichiara l’ Assessore alle Politiche Sociali Giuseppina Perla. “La nostra Amministrazione Comunale supporterà sempre le iniziative della scuola e proprio questa collaborazione ha contribuito a far sì alla crescita della nostra Comunità. Un rapporto che continuerà a crescere e svilupparsi anche grazie al centro polivalente di Via Solferino che mettiamo a disposizione in particolare dei giovani, anche al di fuori dell’ orario scolastico, dando loro la possibilità di vedersi, incontrarsi, confrontarsi e stare di insieme. Insomma, un punto di incontro nel cuore della città. Noi per la scuola ci saremo sempre – prosegue l’ Assessore - è il nostro valore aggiunto, in ogni ordine e grado a partire dall’ Asilo Nido. So bene il lavoro che portate avanti e tutti noi ve ne siamo grati, così come lo sono le famiglie dei nostri ragazzi. Grazie alla dirigente Rosella Tonti, ai docenti e a tutto il personale della scuola. A tutti voi buone Feste” conclude Perla.

“Anche quest’anno abbiamo rivolto la nostra solidarietà a chi è meno fortunato di noi, in particolare ai bambini del Comitato Chianelli, cui auguriamo di poter tornare presto tra i banchi di scuola e abbiamo promosso una colletta alimentare a favore della Caritas Diocesana. Guardiamo al prossimo per poter passare, davvero, un Natale sereno” ha detto la Dirigente Scolastica Rosella Tonti. Lunedì 19 dicembre la scuola nursina ha fondato un gruppo di volontariato chiamato ‘#IoCiSono’ tenuto a battesimo dalla presidente dell’ Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo.

“La nostra intenzione è quella di esserci sempre per noi, la famiglia per gli altri pe rla comunità per essere vicino a chi ne ha bisogno e aiutarlo a superare le difficoltà che ognuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente” conclude.

All’ iniziativa della scuola erano presenti anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Norcia Mar. Mar. Gianni Sbardellati e il Mar. Domenico Vaglienti della polizia locale di Norcia che hanno evidenziato l’importanza della collaborazione per vivere in sicurezza. Presente anche il Parroco di Norcia, Don Marco Rufini che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa del presidio del volontariato “esperienze che aiutano ad affrontare la vita ed essere nel mondo in maniera significativa – dice - acquisendo lo spirito del volontario in ogni azione. Quando ‘Io Ci Sono’ diviene ‘Noi ci siamo’ non ci spaventerà nulla”. Nello spirito di solidarietà la Tonti ha poi donato degli accessori di cancelleria che andranno ad arricchire la nuova Area Bimbi, per bambini fino a 10 anni, allestita nello stabile polifunzionale di Via Solferino e operativa dal 12 dicembre scorso.