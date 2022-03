Legalità e lotta al bullismo, gli studenti di Norcia a lezione con i carabinieri

Lezione di legalità per gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “De Gasperi – Battaglia” di Norcia. L’incontro ha visto la partecipazione dei militari dell’organizzazione territoriale dell’Arma. Hanno partecipato, in qualità di relatori, il capitano Simone Alfano, comandante della Compagnia Carabinieri di Norcia, e il Luogotenente Gianni Sbardellati, comandante della Stazione Carabinieri di Norcia.

I carabinieri hanno parlato a due classi terze della scuola secondaria di primo grado. I temi affrontati con gli studenti sono stati: l’ordinamento dell’Arma dei carabinieri e i compiti istituzionali, anche attraverso la visione del filmato istituzionale dell’Arma, che sottolinea come l’Arma sia vicina ai cittadini per garantirne la libertà e la sicurezza; la sicurezza in rete, l’accesso ad internet ed i rischi connessi, con particolare riferimento ad un fenomeno molto attuale e particolarmente sentito, quello del bullismo e del cyberbullismo. Durante la seduta è stato spiegato agli studenti quali sono le condotte che integrano il fenomeno e quali sono gli accorgimenti da adottare per potersi difendere da spiacevoli eventi. Il rispetto per gli altri, la necessità di fare gruppo per aiutare chi è in difficoltà, l’importanza di instaurare subito un dialogo con genitori e insegnanti, sono tutti elementi utili a fronteggiare sul nascere il fenomeno, ferma restando l’importanza di

trovare il coraggio di denunciare.I carabinieri hanno poi fornito preziosi consigli e raccomandazioni, al fine di permettere ai giovani una navigazione in rete sicura, in modo da evitare di mettere in atto condotte penalmente rilevanti o di incorrere in pericoli di vario tipo, tra i quali anche le truffe on-line.

I temi trattati durante l’incontro si inseriscono all’interno del percorso didattico sviluppato dai docenti, coordinati dal dirigente scolastico, Dott.ssa Rosella Tonti.

L’incontro di oggi è il primo di una serie di incontri che si terranno nelle prossime settimane, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole superiori e delle scuole elementari, così come è avvenuto nel mese di febbraio con gli studenti di Cascia.