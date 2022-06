Norcia, festa all'asilo nido per i 32 bambini dello "Scoiattolo"

Festa di fine anno scolastico per l'asilo nido comunale "Lo Scoiattolo - La Casa di Mimmy" che ha visto protagonisti i 32 bambini in rappresentazioni musicali animate, a sfondo agreste.

Numerosi i presenti, tra genitori, nonni, parenti e amici dei bambini ed anche l' amministrazione comunale con il sindaco Nicola Alemanno, l' assessore alle Politiche Sociali, Giuseppina Perla, e il capogruppo di Rispetto per Norcia, Marco Valesini.

Il primo cittadino ha ringraziato tutti i presenti per aver continuato a credere in questo territorio e nelle sue potenzialità, evidenziando come “il lavoro di ricostruzione che portiamo avanti ogni giorno, con costanza e dedizione, è rivolto soprattutto alle nuove generazioni” ha detto Alemanno.

“L'appuntamento di fine anno ci da l'opportunità di aprire il cuore, staccarci dalla quotidianità e passare momenti di spensieratezza con i nostri bambini e il loro sorriso - ha detto l'assessore Perla -. L' asilo nido comunale è un servizio del quale siamo particolarmente orgogliosi e che si incrementa ogni anno, alimentato da nuovi ingressi e questo rappresenta una concreta speranza di futuro per la nostra comunità. La famiglia – prosegue - è al centro della nostra azione amministrativa e anche quest'anno abbiamo messo in campo ogni iniziativa che consenta ai nostri figli di passare un'estate spensierata, divertente e al contempo in sicurezza” conclude Perla. Sindaco e Assessore hanno poi consegnato i diplomini ai 16 bambini che da settembre passeranno alla scuola dell' infanzia.

L'attività dell'asilo nido proseguirà fino a venerdì 8 luglio e da lunedì 11 luglio prenderanno il via i 'Nidi d'estate', le cui iscrizioni sono in scadenza giovedì 23 giugno alle 12. Intanto è possibile presentare la domanda di iscrizione anche per il centro estivo comunale 'Il Monello', Monello Junior rivolto ai bambini da 3 a 5 anni e Monello Senior da 6 a 12 anni.