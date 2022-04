Ucraina, a Norcia tre "casette" del terremoto per accogliere le famiglie in fuga dalla guerra

Tre "casette" del terremoto per accogliere famiglie ucraine in fuga dalla guerra. L' amministrazione comunale ha formalizzato l'assegnazione delle Sae in questi giorni.

“Si tratta di un gesto che conferma la capacità di accoglienza della nostra comunità nonostante le difficoltà e l’emergenza abitativa che è ancora presente nel nostro Comune ed esprime la voglia di ricambiare la solidarietà ricevuta dopo gli eventi sismici del 2016” dichiara l’ assessore alle politiche sociali del Comune di Norcia, Giuseppina Perla .

“L’ufficio Servizi sociali, in collaborazione con la Caritas locale, ed in particolare con la referente, Cinzia Fiorucci, che ringrazio per quanto sta facendo soprattutto in questo momento, si è subito attivata per dare assistenza a queste famiglie. Sappiamo bene cosa significa non avere più una casa.

Accogliere donne e bambini, farli sentire parte della nostra comunità, può aiutare a lenire le ferite dell’animo e per noi tutti può essere anche un’importante occasione di crescita umana e sociale. Ci auguriamo – conclude Perla - che la Pasqua ormai prossima possa illuminare i cuori dei governanti e indicare la via della pace, affinché tacciano definitivamente le armi”.