Norcia, controlli su strada dell'Arma: giovani senza cintura di sicurezza, documenti scaduti e mancata revisione

I Carabinieri della Compagnia di Norcia hanno effettuato una vasta operazione di servizio per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della fioritura di Castelluccio di Norcia, prevenire e reprimere reati predatori e le condotte pericolose in materia di circolazione stradale.

In totale sono stati controllati 117 veicoli, 185 persone e 32 esercizi pubblici.

- i Carabinieri della stazione di Norcia hanno sanzionato due persone perché circolavano con veicoli non sottoposti alla prevista revisione;

- i Carabinieri della stazione di Preci hanno sanzionato cinque persone, due giovani a bordo di un’auto senza indossare la cintura di sicurezza, un uomo che circolava con un motociclo senza avere i previsti documenti, una donna che guidava la propria auto nonostante avesse la patente scaduta da diverso tempo; un uomo che circolava con un mezzo pesante con la targa collocata in modo irregolare;

- i Carabinieri della stazione di Monteleone di Spoleto hanno sanzionato un uomo che circolava con un veicolo senza avere i previsti documenti.