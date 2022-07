Norcia, brucia un annesso agricolo usato per l'apicoltura: paura per la presenza di due bombole

Vigili del fuoco impegnati a Norcia per lo spegnimento di un incendio che ha interessato una struttura agricola.

Il personale del distaccamento di Norcia è intervenuto per domare le fiamme che si sono sviluppato in un annesso agricolo. Le operazioni sono state particolarmente complesse in quanto nei pressi della struttura erano depositate due bombole di gas e materiale da apicoltura.

Nell'incendio non sono rimaste coinvolte persone.