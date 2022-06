Norcia, aperte le iscrizioni per il nido di infanzia: come fare

Sono aperte le iscrizioni per i "Nidi d'estate", iniziativa rivolta agli iscritti alla frequenza dell'asilo nido comunale di Norcia per l'anno scolastico 2021-2022. E' rivolta, in particolare, alla fascia 3 mesi – 3 anni.

“Sempre alta è l'attenzione dell'amministrazione comunale alle politiche sociali, in particolare quelle rivolte alle famiglie e per i nostri bambini. In questo senso si colloca la volontà di proseguire l'azione educativa del nido anche nel mese estivo e al contempo annunciamo anche la prossima attivazione del centro estivo il Monello, dedicato ai bambini fino a 12 anni” dichiara l'assessore alle Politiche Sociali, Giuseppina Perla.



Il servizio dei Nidi d' Estate si svolgerà da lunedì 11 luglio a venerdì 12 agosto, dalla 8 alle 14 al costo di 260 euro pranzo incluso.

Saranno ammessi fino ad un massimo di 24 bambini che non abbiano compiuto il terzo anni di età prima dell'inizio del servizio (11 luglio).

Per iscrizioni, rende noto il Comune di Norcia, è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e restituirlo all'ufficio protocollo del Comune entro giovedì 23 giugno, alle 12, consegnandolo a mano (da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30), via mail (protocollo@comune.norcia.pg.it) o tramite pec (comune.norcia@postacert.umbria.it).