Norcia, festa grande ad Ancarano per i 100 anni di Lucia Antonelli

Festa grande ad Ancarano di Norcia per i 1000 anni della signora Lucia Antonelli. Nata proprio nella frazione nel 1922, Lucia ha 3 figli Mario, Maria Rita e Mauro e 5 nipoti che si sono ritrovati ieri per festeggiarla insieme a tanti amici e parenti.

Anche l'Amministrazione comunale, presente con il vice sindaco ha voluto sottolineare con la sua presenza l'importanza di questo traguardo importante e significativo per tutta la Comunità. Nel corso della sua vita, Lucia è stata impiegata presso l'ufficio postale locale, ricoprendo poi negli anni anche l'incarico di direttrice in quello di Macerata. Tanto è forte l'attaccamento alla terra natìa che Lucia non ha mai rinunciato a trascorrere diversi mesi dell'anno ad Ancarano