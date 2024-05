Nomine & Poltrone - Rinnovate le cariche sociali dell'associazione Santo Sepolcro Foligno

Il presidente dell’associazione Santo Sepolcro di Foligno padre Giuseppe Battistelli, ofm, ha convocato l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali.

P. Battistelli, dopo una breve introduzione sulle attività svolte nell’ anno precedente, che hanno coinvolto i soci e i simpatizzanti in incontri spirituali, anche con conferenze e testimonianze dirette e video sulla Terra Santa, e in eventi che hanno permesso di raccogliere offerte attraverso i concerti a Foligno, Assisi e Perugia ( Ghost Notes of Siria, Mogol racconta Mogol, Francesco messaggero di pace, il viaggio di Maria ) e anche il burraco, la distribuzione delle uova di Pasqua, i mercatini e la lotteria, il tesseramento, il 5 per mille e le offerte liberali provenienti da varie parte d’ Italia, ha ceduto la parola a Lauretta Covarelli che ha commentato le varie voci del bilancio mettendo in evidenza le attività svolte e il ricavato da ogni attività e la destinazione delle offerte ( Terra Santa, Siria e conventi ).

Dopo l’approvazione del bilancio all’unanimità, si è passati al secondo punto dell’Ordine del giorno, P. Battistelli ha ringraziato il Consiglio direttivo scaduto e tutti i soci che si sono impegnati con passione e dedizione e hanno contribuito a incrementare il numero di nuovi soci ed è stato possibile inserire, tra i soci onorari, il maestro Giulio Rapetti Mogol e la moglie Daniela Ginnelli, i coniugi Brunello e Federica Cucinelli e il Maestro Fabio Ciofini. Inoltre ha messo in evidenza che il Comune di Foligno, con delibera del Sindaco Avv. Stefano Zuccarini, ha inserito l’Associazione nell’ Albo delle Associazioni culturali del Comune. Tra l’ altro, ha dichiarato di essere disponibile a continuare a ricoprire la carica di Presidente dell’Associazione e propone come Vice-Presidente la Signora Lauretta Covarelli, che come socio fondatore e attuale membro del consiglio direttivo, ha sempre gestito, con la sua equipe, la parte burocratica, amministrativa, finanziaria e informativa con grande impegno e responsabilità. Inoltre propone anche di mantenere il Signor Angelo Petrini come membro del Consiglio per la sua importante collaborazione ed impegno presso la città di Spoleto, dove si è attivato il progetto triennale “ Un ponte Spoleto- Gerico “, attraverso Laura Zampa, che vede coinvolti i bambini di alcune classi della Dante Alighieri e quelli della scuola Terra Santa School di Gerico.

Con l’ intento di far crescere ancora di più l’ Associazione e di coinvolgere ulteriormente le persone che, non facendo parte dell’ attuale Consiglio direttivo, si sono impegnati ,da alcuni anni, come volontari, e a tutt’oggi hanno dato la loro disponibilità, costantemente, nei vari settori di competenza, P.Battistelli propone come nuovi membri del Consiglio: Antonio Bonaca, Antonella Caselli, Alberto Pasqualoni, Cristiane Josefa Rama, Laura Zampa e Roberto Cirimbilli, i quali hanno accettato con grande piacere e gratitudine. L’ Assemblea ha apprezzato e approvato, compatta, la proposta.

Al termine della riunione si è accennato al programma degli eventi per l’ anno in corso, confermando quegli degli anni precedenti e elaborando nuovi approcci che coinvolgeranno un più ampio numero di persone e di Istituzioni, definendo, per il secondo semestre, un nuovo l’elenco degli eventi che potrà essere ampliato e approvato dal nuovo Consiglio direttivo.