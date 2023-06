Nomine & Poltrone - Insediato il nuovo consiglio dell'Etab, Leonardo Mallozzi presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della storica istituzione tuderte da oltre 8 secoli al servizio della comunità di Todi alla presenza del sindaco che è voluto essere presente per augurare buon lavoro a tutti i presenti.

Tutti presenti i componenti del consiglio di amministrazione - di recente nomina del sindaco avvocato Antonino Ruggiano - nelle persone del presidente Leonardo Mallozzi affiancato dai consiglieri Annalisa Aluigi, Agnese Buccione, Nazzareno Menghini e Rachele Prosperi.

Presenti anche i componenti del collegio dei revisori dottor Adamo Valentini appena nominato presidente del collegio e la dottoressa Federica Bertoldi.

Quale primo atto subito dopo l’insediamento è stata eletta all’unanimità Vice Presidente del consiglio di amministrazione l’avvocato Rachele Prosperi.

In occasione della nomina, il neopresidente ha dichiarato: “Per me è un grande onore iniziare il mandato proprio nell’anno della ripresa dopo la pandemia, dei 20 anni del Centro DCA di Palazzo Francisci (ed in vista delle ricorrenze del Bramante (510 anni dalla morte 1514 - 2024) e dei 50 anni del Gruppo Famiglia Talia Bagli De Angelis (1974-2024). Da Presidente e cittadino di Todi, poter dare il mio contributo alla crescita della nostra comunità è una grande responsabilità e il mio impegno costante sarà quello di portare ogni mia proposta al servizio della comunità stessa perché possa continuare a crescere e a mantenere l’eccellenza che l’ha caratterizzata dai tempi antichi sino ad oggi e che ci è riconosciuta anche a livello internazionale.

Il neopresidente ha altresì indicato nei rapporti sinergici con la locale IPAB APSP Veralli Cortesi, di cui è stato negli ultimi anni consigliere, uno dei capisaldi della gestione in questo mandato 2023-2028.

Lo stesso Presidente inoltre ha dichiarato di voler impostare la gestione dell’ente alla massima collegialità e condivisione con i componenti del consiglio di amministrazione nel raggiungimento dei fini dell’ente indicati nello statuto e sintetizzati oggi in attività solidali, nella conservazione e valorizzazione dell’ingente e pregiato patrimonio, ma anche in iniziative culturali o di supporto di queste ultime.

Mallozzi ha concluso proponendo un modus operandi che ponga al centro il confronto delle idee tra tutti i componenti del consiglio di amministrazione asserendo che: “ Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo e nel frattempo ringrazio Presidente e Cda uscenti e faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutto il consiglio di amministrazione”.