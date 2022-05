Nocera Umbra, l'isola ecologica itinerante la via per raccogliere rifiuti speciali: ecco come funziona

Ha portato ottimi risultati, secondo l'amministrazione comunale, l'isola ecologica itinerante a Nocera Umbra. “Eravamo da tempo convinti della necessità di prevedere anche nel nostro territorio un’isola ecologica itinerante, ed il riscontro avuto nella giornata di ieri, quando moltissimi cittadini si sono avvalsi di questa opportunità per il conferimento di rifiuti ingombranti, ci induce a portare avanti questo servizio con convinzione e pronti, se necessario, anche a migliorarlo”: ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nocera Umbra Giuseppe Cioli dopo la prima giornata sperimentale del servizio che ha visto posizionare nell’area di Campodarco, in accordo con Vus, contenitori scarrabili per dare modo ai cittadini di smaltire gratuitamente alcune tipologie di rifiuti.

“Si tratta di un servizio di altissimo valore, ambientale, ma anche etico – ribadisce il Sindaco Virginio Caparvi – perché funzionale al miglioramento e al decoro del nostro territorio, troppo spesso, negli ultimi tempi, vittima dell’inciviltà di pochi a danno di molti. Sembra, secondo alcune informazioni, che nella giornata di ieri alcuni cittadini hanno addirittura raccolto materiali ingombranti abbandonati per portarli nell’area di raccolta. È un passo avanti di straordinaria importanza se legato alla strategia di valorizzazione del territorio, anche in termini di turismo e di ospitalità , su cui stiamo lavorando con forza e convinzione”.

Il servizio verrà ripetuto ogni primo mercoledì del mese (prossimo appuntamento il primo giugno) nell’area di Campodarco. Potranno essere confluiti presso l’isola ecologica: mobili, materassi, divani, oggetti in ferro, rifiuti elettronici (tv, computer, elettrodomestici, etc). Non si possono conferire materiali edili, pneumatici, bombole a gas. Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche del Comune di Nocera Umbra. Possono essere conferiti non più di 6 articoli a persona (considerando un articolo pari al volume di un elettrodomestico). Rimane comunque attivo e funzionante il numero verde Vus per il ritiro a domicilio: 800280328 (https://bit.ly/3LgmsAr).