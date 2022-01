Nocera Umbra, casetta di legno in fiamme: vigili del fuoco in azione

Casetta di legno in fiamme a Nocera Umbra. L'incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio in località Case Basse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In azione una squadra di Gaifana, un'autobotte da Perugia e un'autoscala da Foligno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.