Nocera Umbra, troppi incidenti lungo la strada per Colle: scatta il controllo della velocità. "E' ben segnalato e rispettoso degli automobilisti"

Troppi incidenti e criticità: scattano i controlli mirati nel nocerino-gualdese - per opera dell'amministrazione comunale - per arginare la piaga dei sinistri causati dall'alta velocità. Stamattina la Polizia Municipale ha iniziato i controlli con il rilevatore di velocità in zona Colle, dove, purtroppo, si è verificato anche un incidente mortale. Il sindaco Caparvi ha voluto precisare, dopo le polemiche sull'autovelox furbetto di Valtopina, che "il rilevatore è ben segnalato (vedi foto) sia in prossimità dello stesso sia qualche centinaio di metri prima, come prescrive la legge; questo approccio permette di evitare fastidiosi “agguati a fini economici” e, allo stesso tempo, garantisce più sicurezza".

Ancora il sindaco: "La quasi totalità delle automobili hanno percorso quel tratto stradale ad una velocità congrua e quindi sicura generando così, anche nei prossimi giorni, quell’effetto deterrente che rappresenta l’obiettivo primario di questo tipo di controlli". Secondo l'amministrazione il controllo di velocità a Colle sarebbe stato salutato positivamente anche da molti cittadini: "Ci hanno segnalato altre zone ad alto pericolo, ad esempio il tratto Bagnara - Casebasse. Motivo per cui nelle prossime settimane ci saranno controlli anche in queste parti del territorio".