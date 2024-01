Magione, nuovo centro operativo della Protezione civile al posto del vecchio magazzino comunale

Il Comune di Magione ha vinto un bando per un importo pari a 835mila, fondi derivanti dal Dipartimento di protezione civile che assegna le risorse alla Regione Umbria per interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e opere infrastrutturali.

Il finanziamento consentirà anche la realizzazione di un nuovo centro operativo comunale per la protezione civile, uno dei pochi esistenti in Umbria finalizzati a questo scopo, per il coordinamento di azioni in caso di calamità naturali. L’edificio interessato è l’attuale magazzino comunale che verrà demolito e ricostruito con adeguamento sismico e efficientamento energetico.

Il progetto sarà integrato con la realizzazione del nuovo centro operativo della protezione civile in cui troveranno sede una sala stampa e una sala radio oltre alla possibilità di poter ospitare persone sfollate anche con il montaggio di brandine. La funzionalità del centro sarà garantita anche in caso di eventi sismici potendo gli impianti, in caso di necessità, funzionare con gruppi di continuità ed elettrogeni. Anche il piazzale antistante sarà rimodulato con un intervento che ne prevede anche la funzionalità come luogo di ricovero, con possibilità di montaggio tende, e spazio per l’atterraggio dell’elicottero di soccorso secondo il nuovo piano di soccorso della Regione Umbria.

I lavori, sono seguiti dall’area lavori pubblici del comune, e vedono come coordinatore del progetto l’ingegnere Filippo Tancetti. “Si tratta di un altro importante tassello – commenta Massimo Ollieri, assessore ai lavori pubblici del comune di Magione – di quella rete di interventi per il miglioramento del patrimonio pubblico che hanno interessato soprattutto scuole e strutture sportive. Interventi che abbiamo potuto realizzare anche grazie alla capacità dei nostri uffici di saper intercettare risorse economiche.”