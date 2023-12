Neurosviluppo e disabilità: ad Assisi le nuove sfide della ricerca e della cura

Il "Secondo Congresso Internazionale sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze" si è svolto all'Istituto Serafico di Assisi con la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo.

L'obiettivo dell'evento è stato quello di condividere le ultime ricerche sui meccanismi cerebrali che influenzano il comportamento umano, soprattutto in età evolutiva: “Tra i più giovani negli ultimi anni si è registrato un aumento dei disturbi del neurosviluppo” ha spiegato nel corso del suo intervento Stefano Vicari, professore dell'Università Cattolica di Roma.

Tra i temi affrontati anche le nuove frontiere della cura e della riabilitazione, basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e la tecnologia.

Il dibattito sulle sfide e le opportunità per la salute mentale e il neurosviluppo ha messo in evidenza alcune priorità: la diagnosi precoce dei disturbi, l'importanza dell'interazione tra genetica e ambiente, la formazione del personale sanitario e l'accessibilità alle cure per le persone con disabilità. “Per far fronte alle nuove emergenze sanitarie, coloro che si prendono cura delle persone con disabilità devono avere competenze professionali specifiche, frutto dell’integrazione tra esperienza, umanità e cultura scientifica” ha spiegato Sandro Elisei, direttore sanitario del Serafico.

Tra le soluzioni proposte, il modello Dama, che si adatta alle esigenze di pazienti, famiglie e operatori.

Al Serafico si sono alternati gli interventi di ricercatori, professori e clinici provenienti da tutto il mondo, tra cui Marc Tassé dell’Università dello Stato dell’Ohio (Usa); Nicolas Zdanowicz dell’Università di Lovanio; Stefano Vicari dell’Università Cattolica di Roma; Filippo Ghelma, Direttore UD DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) dell'Ospedale San Paolo di Milano; Serafino Corti della fondazione Sospiro e membro del panel di esperti per le persone con autismo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).



È intervenuta all'inizio della due giorni, in video, anche il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha sottolineato quanto “il tema dei disturbi del neurosviluppo richiedano una riflessione che, partendo dal benessere e dalla salute, non può prescindere dalla dimensione sociale e relazionale di ogni persona”.

Luca Coletto invece, assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Umbria, nel corso del suo intervento ha spiegato: “Un convegno di questa portata apre a molte riflessioni e, sicuramente, è la modalità efficace per trattare temi trasversali che favoriscano una visione multisciplinare per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, in ogni fase della loro vita”.

Il congresso ha dunque rappresentato un'occasione di confronto e di aggiornamento sulle tematiche del neurosviluppo e della disabilità, con una particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla qualità della vita delle persone coinvolte.

Il Serafico ha confermato, ancora una volta, il suo ruolo di centro di eccellenza e di riferimento per la formazione, la ricerca e l'assistenza in questo ambito.