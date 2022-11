Natale, a Tavernelle è da record: sei chilometri di luminarie per entrare nel Guinness

Un Natale da record a Tavernelle. Con i suoi sei chilometri di luminarie la frazione di Tavernelle punta al Guinness dei primati.

''Il paese dalle case più illuminate d’Italia'' è lo slogan scelto dal centro commerciale naturale di Tavernelle per gli eventi natalizi 2022, che saranno inaugurati nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre e che hanno proprio sulle luminarie estese in tutto il centro abitato il loro punto di forza.

“Sappiamo che stiamo attraversando un momento di difficoltà energetica – spiega il Ccn – ma siamo altrettanto convinti che il nostro paese abbia bisogno di essere acceso e non di rimanere spento. Vogliamo lanciare un chiaro segnale di ripartenza”.

Una ripartenza sotto il segno della sostenibilità. Infatti i seimila metri di luminarie sono interamente composti da luci a led con un consumo di 1,8 KWh. Luci dunque a basso consumo, integralmente sostenuto da fonti rinnovabili e green e con ridotti orari di accensione.

L’Amministrazione comunale, che sostiene il Ccn dalla sua nascita nel 2014 con un protocollo di partenariato per il supporto al commercio locale, plaude all’iniziativa di rilancio “che tiene insieme una rete associativa articolata e un progetto di eventi attrattivo e sostenibile”.

“È poi online un’altra opportunità - precisa l’Amministrazione - con una quota di risorse derivanti dalla produzione del fotovoltaico di ConsenergiaGreen, la nostra partecipata che finanzia progetti di sviluppo territoriale come Wood 4 Green Umbria. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso per sostenere un progetto di rete associazioni-attività commerciali per le iniziative natalizie proprio sul tema che caratterizza l’Unione dei Comuni del Trasimeno, cioè la luce, con particolare attenzione alla sostenibilità, visto il particolare momento storico.

Questo bando segue l’avviso più importante appena concluso, che andrà ad aiutare circa cento famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas”.

IL PROGRAMMA DEL 2 DICEMBRE

ore 17.30 sfilata itinerante di FARFALLE LUMINOSE CON BALLERINA DI DANZA AEREA

ore 18.30 FIRESHOW - spettacolo luci e fuoco

ore 19.00 ACCENSIONE 6000METRI DI LUCI - PIAZZA MAZZINI

ore 19.30 sfilata itinerante di FARFALLE LUMINOSE CON BALLERINA DI DANZA AEREA

ore 19.30 APERTURA TAVERNE A LUME DI CANDELA - cena a cura della Proloco