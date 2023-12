Natale a San Feliciano, tanti eventi e la magia del presepe vivente

Partenza decisamente esplosiva per gli eventi di Natale di San Feliciano, iniziati lo scorso 21 dicembre con lo spettacolo teatrale Tesmoforiazuse - alla festa delle donne, portato in scena dal gruppo teatrale Regalmente ma non troppo al teatro Mengoni con grande successo di pubblico. Il gruppo metterà in scena anche il tradizionale presepe vivente martedì 26 dicembre nel borgo di San Feliciano, insieme alle altre associazioni del paese: proloco, oratorio parrocchiale, associazione culturale Cavtha e circolo rematori.

Domenica 24 dicembre è la volta del consueto appuntamento con Babbo Natale viene dal lago. Nella suggestiva atmosfera lacustre il caro Babbo arriverà in barca accompagnato dalla fiaccolata del circolo rematori di San Feliciano per portare doni a grandi e piccini.



A concludere le festività il giorno 6 gennaio alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale si terrà il concerto diretto da Tullia Maria Mancinelli con l'ensemble di voci femminili del coro InCanto di Argilla, voce solista Valentina Gentili con l'accompagnamento musicale del Maestro Andrea n Zarkov.Alle 21 dello stesso giorno presso il Circolo Canottieri "Tutti insieme per Cesare", appuntamento con la solidarietà per la tombola di beneficenza.”