Concerto di Capodanno a Deruta, la città della ceramica si conferma "Borgo del Natale"

Deruta si conferma "Borgo del Natale" e si prepara al concerto di Capodanno in programma il 1° gennaio 2024, alle ore 17.30 al cineteatro, dedicato alla Giornata Mondiale della Pace.

Alla voce, Annalisa Baldi, flauto, Andrea Ceccomori, al piano, Antonio Cocomazzi. A seguire, brindisi augurale. “Anche questa proposta - affermano il sindaco, Michele Toniaccini, l’assessore alla Cultura, Piero Montagnoli e la giunta - valorizza e dà il giusto risalto alle risorse del territorio e contribuisce a dare lustro alla nostra città”.

Il programma natalizio prevede: il 29 dicembre, alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco, il Concerto di Natale a cura del coro “Girolamo Diruta”; il 30 dicembre, alle ore 11.00, al Museo Regionale della Ceramica, il laboratorio per famiglie “Mastri Maiolicari” (evento a pagamento); il 31 dicembre, alle ore 11.00, alla Pinacoteca comunale, il focus tematico gratuito, “La collezione Pascoli”. Alle ore 20.00, al Villaggio Betania, a San Nicolò di Celle, cenone di Capodanno; il 4 gennaio, alle ore 15.00, al Museo Regionale della Ceramica, il laboratorio per famiglie “Aspettando la Befana” (evento a pagamento); il 5 gennaio, alle ore 20.30, al Prato del Sole di Sant’Angelo di Celle “Aspettando la Befana”, cena con tombola. Alle ore 21.00, in Piazza Unità d’Italia, a San Nicolò di Celle, “Discesa della Befana dal campanile”; il 6 gennaio, alle ore 17.00, in Piazza Unità d’Italia, a San Nicolò di Celle, presepe vivente, con arrivo dei Re Magi a cavallo. Alle ore 18.00, alla Chiesa di San Francesco, concerto di capodanno della banda musicale “Città di Deruta”.

Sindaco e assessore ricordano anche la mostra “Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi", all’Antica Fornace Grazia, in programma fino al prossimo 6 gennaio.